Hurdalardan deniz bisikleti yaptılar

Hurda parçaları satın alan Halil Demir, eski bir bisikletin iskeletine monte ettiği aparatlarla arka tekerleği çark, direksiyonu ise dümen olarak tasarladı. Bisikletin su üstünde ve dengede durması için de malzemeler ekleyen Demir, bu deniz aracını müşterilerine saati 250 liraya kiraya veriyor.

İşletmenin araç parkuruna alınan denizde giden bisiklet, bir anda tatilcilerin de ilgi odağı haline geldi. Bisiklete binmeyi tercih eden yerli ve yabancı turistler, suda pedal çevirirken bol bol fotoğraf çektirdikleri bu anları tatil anılarına ekliyor.