Hurdalıktaki milyonlarca liralık servet polis baskınıyla ortaya çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, bir hurda deposunda uyuşturucu satıldığının tespiti üzerine polis ekipleri depoya baskın yaptı.

KAYNAK: İHA
Hurdalıktaki milyonlarca liralık servet polis baskınıyla ortaya çıktı

İzmir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir hurdalığa baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan; 715 bin 415 TL, 225 bin 400 Amerikan Doları, 34 bin 890 euro , 840 paund ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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