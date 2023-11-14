Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin Gelenbe Mahallesi D-565 kara yolunda seyir halinde gitmekte olan Ş.M.'nin (24) kullandığı kamyon, Mesut Şenkal’ın (72) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin şoförü Mesut Şenkal kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) ve Ş.Ş.K. (71) ise yaralandılar.

Yaralılar 112 acil ambulansı ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırlarken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydan geldi.

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Aboubakar'ın neden oynamadığını açıkladı. Burak Yılmaz'dan zehir zemberek sözler: Keşke gelmeseydim Spor
Aboubakar'ın neden oynamadığını açıkladı. Burak Yılmaz'dan zehir zemberek sözler: Keşke gelmeseydim
Otomotiv ve lastik devleri 140 bin kişiyi işten atıyor. İşçiler birbirine "Beni atarlar mı" diye soruyor Ekonomi
Otomotiv ve lastik devleri 140 bin kişiyi işten atıyor. İşçiler birbirine "Beni atarlar mı" diye soruyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastaları güvenli şekilde taşıma imkanı yok Dünya
Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastaları güvenli şekilde taşıma imkanı yok
Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı Yaşam
Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Gazze yorumu. "Türkiye ile çıkarlarımız uyuşuyor" Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Gazze yorumu. "Türkiye ile çıkarlarımız uyuşuyor"
Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı Gündem
Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı