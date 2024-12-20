HÜRJET için imzalar atıldı! İspanya ile tarihi anlaşma...

HÜRJET, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan proje kapsamında TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilmişti. Pek çok ülkenin de dikkatini çeken HÜRJET’e taliplerde çoğalıyor. İspanya ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni işbirliği anlaşması imzaladı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, X hesabı üzerinden açıkladı.

İSPANYA İLE HÜRJET İŞBİRLİĞİ

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET için İspanya ile yeni işbirliği yapıldığını açıkladı. İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

"MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Haluk Görgün tarihi gelişmeyi X hesabı üzerinden şu şekilde duyurdu;

“Müttefiklerimizle savunma sanayiindeki iş birliğimizi güçlendirmeye, ürettiğimiz milli ve yerli teknolojilerimizi dost ülkelerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün, savunma sanayiindeki tarihi adımlarımızdan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. NATO’daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik iş birliğimizin temelini oluşturacak Mutabakat Zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. Bu önemli anlaşma, Türkiye’nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin bir göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü iş birliğinin de bir nişanesidir. Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ’ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan T.C. Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayiindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim.”