HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı

Türk Havacılık Uzay Sanayii, 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığını açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığını açıkladı.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntülerini de paylaştı.

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