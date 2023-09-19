Hurma kanseri nasıl önler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, hurmanın vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu, kanseri önlediği gibi sindirim süresi uzun olduğu için tokluk hissi sağladığını söyledi.

Hurma kanseri nasıl önler

Diyetisyen Cansu Arslan hurma tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın birçok faydası bulunuyor. Diyetisyen Arslan, hurmanın kanseri önlediği gibi tokluk hissini arttırdığını söyledi.

“PEK ÇOK HASTALIK İÇİN ÖNLEYİCİ”

Diyetisyen Cansu Arslan, hurmanın güçlü antioksidan içerdiği olduğunu ifade ederek, “Ramazanla birlikte sofralarımızda daha sık yer alan hurma iyi bir lif kaynağıdır. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinko minerallerinden zengindir. Sindirim süresi uzun olduğu için tokluk sağlar, tansiyon ve şeker dengesi üzerine olumlu etkileri bulunur. Günlük hurma tüketimimiz 5 taneyi geçmeden beslenmemizde her zaman yer alabilir. Ayrıca hurma güçlü antioksidan etkiye sahiptir vücuttaki serbest radikal dediğimiz bileşenlerin uzaklaştırılmasına katkı sağladığı için başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyicidir. Kilo korumada da kullanılan iyi bir besin olan hurma şeker yerine kullanılabilir” şeklinde konuştu.

AA

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