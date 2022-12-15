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Hürriyet Gazetesi İzmir'deki matbaasını kapattı

Hürriyet Gazetecilik, İzmir DPC şubesinin basım faaliyetlerine son verdi. Şirket, burada çalışan 62 kişiyi işten çıkardı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:05
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Hürriyet İzmir'deki matbaasını kapattı

Hürriyet Gazetesi İzmir'deki matbaasını kapattı
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Hürriyet Gazetecilik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 15 Aralık itibarıyla İzmir'deki basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdi.

Açıklamada, tesiste görev yapan 62 çalışanın işine son verildiği bilgisi de yer aldı. İşten çıkarmalar kapsamında çalışanlara 10,18 milyon TL'lik kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceği belirtildi.

Şirket İzmir'deki faaliyetlerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerinde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla bu kararın alındığını bildirdi.

Hürriyet Gazetecilik’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 15.12.2022 tarihi itibarıyla, Fatih Mahallesi Ege Cad. N 36 35414 Gaziemir Sarnıç / İzmir adresinde bulunan İzmir DPC Şubesi’nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir."

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