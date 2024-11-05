Hürriyet’in derin kulağı Selvi iktidarın yeni kayyum planını açıkladı

CHP’nin Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasından birkaç gün geçmeden DEM’li Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum geldi. Art arda kayyum haberleri sonrası ‘devam mı gelecek mi?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Hürriyet’in derin kulağı Abdulkadir Selvi ise Ankara’dan aldığı bilgiyi paylaştı. Selvi, “Bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor” ifadelerini kullandı.

YENİ KAYYUMLAR OLACAK MI?

Önceki hafta CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı. Olayın ardından daha bir hafta geçmeden yeni kayyum haberi ile uyandık. DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesine kayyum atandı. Art arda gelen kayyum haberleri sonrasında gündemde 'yeni kayyumlar olacak mı? sorusu merak ediliyor.

SELVİ: HER SABAH YENİ BİR KAYYUM HABERİYLE UYANABİLİRİZ

Hürriyet’in derin kulağı Abdulkadir Selvi, kayyumlara ilişkin ‘bu bir başlangıç’ diyerek, PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı kulisini paylaştı. Selvi, PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceğini de aktarırken, “Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz” ifadelerini kullandı.

SİYASETTE DENGELER DEĞİŞİYOR

‘Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak’ diyen Selvi, “Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yazımın ilerleyen bölümlerinde paylaşacağım. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor” dedi.