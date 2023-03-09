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Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, hastaneye kaldırıldı. 90 yaşındaki siyasetçinin İstanbul Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:43
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Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alınan Cindoruk'un sağlık durumu hakkına bilgi almak isteyen 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu görevlendirdi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı.  17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

 

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