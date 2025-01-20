Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ'a destek: "Süreci yakından takip edeceğiz"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ'a destek: "Süreci yakından takip edeceğiz"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medyasından mesaj paylaşan Baş, 'Süreci yakından takip edeceklerini' söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Hüseyin Baş yaptığı açıklamada "Şaşkınlıkla takip ediyorum. Bizimle başlayan süreç maalesef ivmelenerek devam ediyor. Sn. Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin süreçle ilgili Genel Başkan Yardımcılarım Av. Lütfullah Önder ve Av. Haydar Özdoğan’ı görevlendirdim. Süreci yakından takip edeceğiz. Hukuku ve adaleti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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