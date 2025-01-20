Ümit Özdağ’ın gözaltına alınırken görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından" Ankara’da bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak gözaltına alındı. Özdağ’ın sağlık kontrolü için gittiği hastaneden çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Özdağ, İstanbul’a getiriliyor.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

"İSTANBUL'A KADAR SİZİNLEYİZ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkarken görüntüleri ortaya çıktı. Onlarca kişi Özdağ'ı karşılamak için hastanenin önüne giderken, kaydedilen görüntülerde vatandaşların Özdağ'a, "İstanbul'a kadar sizinleyiz yalnız bırakmayacağız başkanım" dediği duyuluyor.

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