Hüseyin Beyoğlu tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Beyoğlu'nun yanı sıra diğer belediye yetkilileri de yargılanıyor.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar arasında yer alan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, sanık Kılıç'ın suç işlediğine dair kuvvetli şüphelerin bulunması ve kaçma riskinin olması nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müşteki Nusret B., sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, Fırat Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına, Hüseyin Beyoğlu hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Mahkemenin kararı üzerine gözaltına alınan Beyoğlu, sevk edildiği Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

İddianamede, Beyoğlu, Aycıl ve Kılıç hakkında "irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme süreci devam ederken, tutuklanan sanıkların suçları ve cezaları hakkında nihai karar bekleniyor.