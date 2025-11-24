Süper Lig'e çıkmayı hedefleten 1. Lig ekibi Çorum FK, istikrarsız saha sonuçları nedeniyle teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü ise daha Samsunspor ve Gençlerbirliği'ni yıllar sonra Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu oluyor. Tecrübeli teknik adam bu kez Çorum FK'yı Süper Lig hedefine ulaştırmak için kolları sıvayacak.

53 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken kulübün kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.