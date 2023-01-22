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Hüseyin Eroğlu: Sezonun en önemli galibiyetlerinden biriydi

Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 21:00
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Hüseyin Eroğlu maç sonu açıklamalarda bulundu

Hüseyin Eroğlu: Sezonun en önemli galibiyetlerinden biriydi
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor karşısındaki 4-1'lik galibiyetin ardından sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını dile getirdi.

"ÇOK GÜÇLÜ TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Eyüpspor'un kendi sahasında çok etkili bir ekip olduğunu aktaran Eroğlu, "Kendi sahasında 9 maç kazanan ve 1 beraberlik alan, çok güçlü kadroya sahip bir takıma karşı oynadık. Kadromuz eksik de olsa bireysel anlamda oyuncularımızın sistem içinde güçlü olduğu bir organizasyonumuz var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline uydular." ifadelerini kullandı.
 

"SEZONUN EN ÖNEMLİ GALİBİYETLERİNDEN BİRİYDİ"

Oyunun genelinde takım savunmasını etkili yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki formasyon değişikliği bizi rakip karşısında avantajlı duruma getirdi. Çalıştıklarımızın meyvelerini sahada görmek bizi mutlu ediyor. Bizi desteklemeye gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Sezonun en önemli galibiyetlerinden birini yaşadık. Hedefe giderken böyle bir kadroya karşı alınan galibiyet çok önemli."

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