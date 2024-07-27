Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde Havalimanı'na saldırdı

Kaynak: AA
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde Havalimanı'na saldırdı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine yönelik 4 yeni hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırılar hakkında detay verilmediği ve hasar olup olmadığına dair bilgiye yer verilmediği belirtildi. ABD ve İngiltere ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Önceki günlerde, Husiler ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'nin Kamaran Adası'na da 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleme eylemlerini artırdı. Bu durum, Kızıldeniz'deki birçok gemicilik şirketinin seferlerini durdurmasına neden oldu.

ABD, deniz ticaretinin güvenliğini tehdit eden bu eylemler üzerine 18 Aralık 2023 tarihinde bir grup ülkenin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurdu. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrol edilen bölgelere yönelik saldırılarının ardından Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.

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