Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Aden Körfezi'nde ABD kargo gemisi OCEAN JAZZ'ı gemisavar füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu.

El-Mesire Televizyonu'na konuşan Seri, saldırının Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık verme amacıyla yapıldığını söyledi.

Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları duruncaya kadar İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Seri, İngiltere ile ABD’nin herhangi bir saldırısına da Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki tüm tehdit unsurlarını hedef alarak karşılık vereceklerini belirtti.