Husiler, İngiliz petrol tankerini vurdu

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Yemen'in Hudeyde şehrine yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a bomba yüklü tekneyle 1 Ekim'de saldırı düzenledi. Husiler, saldırıya ait görüntüleri yayınladı.



Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü tekneye ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görülüyor. Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin de bir açıklama yapılmadı.