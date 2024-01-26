Husiler 'İngiltere'ye ait petrol gemisini' hedef aldı

Kaynak: AA
Husiler 'İngiltere'ye ait petrol gemisini' hedef aldı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde "İngiltere'ye ait petrol gemisi"ni hedef aldıklarını açıkladı. Gemisavar füzelerle vurulan ve isabet alan gemide yangın çıktı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Aden Körfezi'nde "İngiltere'ye ait" petrol gemisi "Marlin Luanda"nın hedef alındığını açıkladı.

Seri, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gemisavar füzelerle vurularak isabet alan tankerde yangın çıktığını söyledi.

Seri, Gazze için ateşkes ilan edilip, Filistinlilere uygulanan ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu’ndan yapılan açıklamada, isabet alan geminin adı belirtilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise USS Carney adlı savaş gemisine Husi milisler tarafından gemisavar füze atıldığını, ancak füzenin tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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