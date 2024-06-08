Husiler Kızıldeniz’de 2 gemiyi vurdu

Kaynak: AA
Husiler Kızıldeniz’de 2 gemiyi vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 2 gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Husilere ait "deniz kuvvetleri", "insansız hava kuvvetleri" ve "füze gücünün" iki askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Seri, Kızıldeniz'de düzenlenen bu operasyonlarda AAL GENOA ve Elbella isimli iki geminin tam isabetle hedef alındığını belirtti. Her iki operasyonun da balistik füze ve insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, gemilerin bandırasına ve durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

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