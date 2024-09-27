Husiler, Tel Aviv'e balistik füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv ve Askalan kentlerine yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Askalan'ın İHA'larla, Tel Aviv'in ise balistik füzelerle hedef alındığını belirtti.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'den atılan füze Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından başarıyla engellendi" ifadesi yer aldı.
Füzenin hangi bölgede engellendiği belirtilmezken, atış nedeniyle sirenlerin devreye girdiği bilgisi verildi.