Husiler: Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısı cevapsız kalmayacak

Husilere ait Al Masirah televizyon kanalına konuşan Husi, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı 9 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyondan çok daha büyük tepki vereceklerini söyledi.

Husi, "Nefesimiz uzundur, halkımız büyük ve uzun çatışmalara dayanabilecek güçtedir. Kim halkımıza karışmak veya saldırmak isterse, bedelini ödeyeceği bir çatışmaya girerek askeri risk alıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Asya ve Avrupa ülkelerine "ABD'nin sözüne uymamaları" çağrısında bulunan Husi, ABD ve İngiltere'yi "diğer ülkeleri de Yemen halkıyla çatışmaya dahil etmeye" çalışmakla suçladı.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemler gerçekleştiriyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurulmuştu.