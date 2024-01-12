ABD ve İngiltere’den ortak hava saldırısı: Yemen'de Husi hedefleri vurulmaya başlandı

İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırıları başlattı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktaları bombaladı.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Amerikan medyasına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, en az 12 Husi hedefinin vurulduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını bildirdi.

Düzenlenen saldırılara ilişkin sosyal medyada görüntülere yer verildi.

BİDEN: BU SALDIRILAR, HUSİLERİN KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILARINA DOĞRUDAN CEVAP VERMEKTEDİR

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Yemen’deki Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, açıklamada, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere’yle birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Hava saldırılarının, Husilerin eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu kaydeden Biden, saldırılara uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini belirtti.

Biden, gerekmesi halinde bundan sonra da ileri tedbirleri almakta tereddüt etmeyecekleri vurguladı.

HUSİLER: SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAK

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı 9 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyondan çok daha büyük tepki vereceklerini söyledi.

Husilere ait Al Masirah televizyon kanalına konuşan Husi, "Nefesimiz uzundur, halkımız büyük ve uzun çatışmalara dayanabilecek güçtedir. Kim halkımıza karışmak veya saldırmak isterse, bedelini ödeyeceği bir çatışmaya girerek askeri risk alıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Asya ve Avrupa ülkelerine "ABD'nin sözüne uymamaları" çağrısında bulunan Husi, ABD ve İngiltere'yi "diğer ülkeleri de Yemen halkıyla çatışmaya dahil etmeye" çalışmakla suçladı.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemler gerçekleştiriyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurulm

Husilerin saldırıları, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayarak sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir ‘tedarik zinciri krizi’nin başlayacağına yönelik endişeleri artırmıştı.