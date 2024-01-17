Husiler yeniden küresel terör örgütü listesine alınıyor

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken, Kızıldeniz'de de tansiyon bir türlü düşmüyor.

İran destekli Yemen'e bağlı Husi militanları, Kızıldeniz'deki gemileri hedef alırken, küresel ticaret de büyük kan kaybediyor. ABD ve İngiltere donanması ise bölgede Husilere karşı savaşıyor.

Kızıldeniz'de bu gelişmeler yaşanırken ABD'de Biden yönetimi Husileri yeniden küresel terör örgütü listesine almaya hazırlanıyor.

Başkan Joe Biden, yönetiminin Yemen'de devam eden iç savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarının bir parçası olarak göreve geldiğinde Husileri küresel terör örgütleri listesinden çıkarmıştı.

Biden yönetiminin Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde yaptıklarına karşılık olarak böyle bir hamle yapmayı planladığı belirtiliyor.