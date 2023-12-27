Husilerden ticari gemiye roket saldırısı. Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor

Kaynak: AA
Husilerden ticari gemiye roket saldırısı. Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor
Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz’de MSC UNITED isimli ticaret gemisini roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Telegram hesabından yaptığı açıklamada, geminin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, mürettebatın uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Kızıldeniz kıyısında yer alan İsrail kenti Eilat ile Filistin topraklarının işgal altındaki bölgelerinde bulunan İsrail askeri mevkilerine insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiği de ifade edildi.

KIZILDENİZ’DEKİ SALDIRILAR

Seri, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

Pentagon, 6 Aralık'ta Husi güçlerinin ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yapıldığını bildirmişti.

İlgili Haberler
Hindistan donanması savaş gemilerini Umman Denizi'ne gönderdi
Hindistan donanması savaş gemilerini Umman Denizi'ne gönderdi
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu
ABD’ye Kızıldeniz’de Husi saldırıları için 20 ülke destek verecek
ABD’ye Kızıldeniz’de Husi saldırıları için 20 ülke destek verecek
AB, Kızıldeniz’deki çok uluslu koalisyona katılacak
AB, Kızıldeniz’deki çok uluslu koalisyona katılacak
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü
Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi: Füzeyle vurulan gemi alev aldı
İsrail’den limanlarına talimat: Gemi bilgileri gizlenecek
Son Haberler
Bayburt’ta kadın cinayeti Yaşam
Bayburt’ta kadın cinayeti
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrailli askeri uzmandan 'Hamas' itirafı: Askeri operasyonlarla yenilemez Dünya
İsrailli askeri uzmandan 'Hamas' itirafı: Askeri operasyonlarla yenilemez
Verdikleri kararlar gündem olmuştu. Federasyon iki hakemin cezasını kesti Spor
Verdikleri kararlar gündem olmuştu. Federasyon iki hakemin cezasını kesti
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı: Yargıtay'ın yetkisi yok, Anayasa'ya aykırı hareket etti Gündem
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı: Yargıtay'ın yetkisi yok, Anayasa'ya aykırı hareket etti
Halk, ‘Kızıl Goncalar’a sahip çıktı Yazarlar
Halk, ‘Kızıl Goncalar’a sahip çıktı