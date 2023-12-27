Husilerden ticari gemiye roket saldırısı. Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz’de MSC UNITED isimli ticaret gemisini roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.



Telegram hesabından yaptığı açıklamada, geminin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, mürettebatın uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi.



Öte yandan, Kızıldeniz kıyısında yer alan İsrail kenti Eilat ile Filistin topraklarının işgal altındaki bölgelerinde bulunan İsrail askeri mevkilerine insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiği de ifade edildi.

KIZILDENİZ’DEKİ SALDIRILAR

Seri, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

Pentagon, 6 Aralık'ta Husi güçlerinin ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yapıldığını bildirmişti.