Hüsnü Mahalli Şam için yapılan planı açıkladı: Selahaddin Eyyubi operasyonu!

Mahalli, operasyonun nasıl başladığını ve sürdürüleceğini şöyle anlattı:

-Şam'ı yönetme meselesi... Şimdi Mazlum Abdi, PKK'nın en önemli adamı... Yani PYD/YPG'nin komutanı... Abdi’yi özel bir Apaçi savaş helikopteriyle alıp da Şam'a götürüp Ahmet Şara ile dandik bir masada oturtan güç Fransa ve İngiltere... Ne dediler ona? İşte anlaşacaksınız, şöyle olacak, işte özerklik falan... Sen merkeze bağlı olacaksın, senin generaller Suriye ordusunda görev alacak falan dediler.

-3 hafta sonra Suriyeli Kürt gruplar Kamışlı'da toplandı ve dediler ki “Biz özellikle federal bölge istiyoruz...” Konu öyle kaldı!

-Şara'yı Mazlum Abdi ile oturtan güç, yarın onu kaldırıp başkasını da oturtabilir... Mesela, Abdullah Öcalan'ı oturtabilirler. Mesela, Öcalan’ı, Türkiye’yi ziyaret ettirip de Erdoğan'ın karşısına getirip koyarlarsa ne olacak?

-Yapar mı, yaparlar mı? Çünkü adamlar küstah küstah... Ha biz kabul eder miyiz, etmez miyiz o Sayın Cumhurbaşkanının inisiyatifinde... Onu bilemeyiz.

-Şimdi Selahaddin Eyyubi kim? Kimi Kürtlere göre Kürttür. Bu coğrafyayı Haçlılardan kurtaran kim? Salahaddin Eyyubi... Yani Suriye halkına diyecekler ki, “Sizi bir Kürt kurtardı, hey Müslümanlar...” Bak bu detaylar çok önemli... Bunlar konuşuluyor zaten... Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Haçlılardan kurtarmışsa, şimdi Emevilerin başkenti Şam’da başkan olan Ahmet Şara, İsrail'le dost olacaksa ve PYD/YPG de zaten İsrail'in müttefiki olduğuna göre o zaman Araplar Kürtler Türkler hep beraber kardeş kardeş Yahudilerle oturup çay kahve içelim artık... O düzeye geldi her şey... Kimse kimseyi kandırmasın.

EDİTÖRÜN NOTU: Salahaddin Eyyubi’nin kardeşlerinin Turan Şah, Böri gibi adlar taşıdığı biliniyor... Bu isimler, Selahaddin Eyyubi’nin kökenini yeterince belli ediyor ama yine de Hüsnü Mahalli’nin bahsettiği gibi Suriye’de bu konuda algı operasyonu uygulanabilir...