Husumet muhtarlık seçimleriyle başladı kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Husumet muhtarlık seçimleriyle başladı kanlı bitti

Konya'nın Kulu ilçesinde Cihan Öcal'ı öldüren Enes Özgür'ün ifadesinde, aralarındaki husumet 31 Mart Muhtarlık seçimlerinde başlamış. Ağabeyim de adaydı ama o mevcut muhtarı destekliyordu sözleri

Olay, cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Beşkardeş Mahallesi'nde meydana geldi. Su tesisatçılığı yapan 36 yaşındaki Enes Özgür, mahalle meydanında buluştuğu 2 çocuk babası besici 40 yaşındaki Cihan Öcal'la aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Öcal'ı bacağından bıçakladı. Öcal kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öcal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Enes Özgür gözaltına alındı.

KORKUTMAK İSTEMİŞ

Enes Özgür jandarmadaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enes Özgür'ün ifadesinde Cihan Öcal ile aralarında husumetin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde başladığını belirterek, "Muhtarlık seçimlerinde ağabeyim adaydı. Cihan Öcal da şu anki muhtarı destekliyordu. Aramızda muhtarlık seçimleri nedeniyle husumet başladı. Daha sonra bu nedenle birkaç kez tartıştık ve bana saldırıp dövdü. Şikayetçi oldum, sonra adli kontrolle serbest kaldı. Husumet böylelikle devam etti. Olay günü de beni yine köy meydanına çağırdı. Yanında 18 yaşından küçük oğlu da vardı. Oğlu bana küfretti. Sonra baba ve oğul bana saldırdılar. Ben de korkutmak amacıyla bıçağı rastgele salladım' dedi.

​​​​​​​​​​​​​​Cihan Öcal'ın cenazesi bugün Beşkardeş Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Husumet muhtarlık seçimleriyle başladı kanlı bitti

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