Husumetli aileler birbirine girdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında duruşma sonrasında kavga çıktı. Olayda 1'i asker, 5 kişi yaralandı.

Husumetli aileler birbirine girdi

(DHA) Olay, öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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