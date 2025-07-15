Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Kocaeli Kandıra’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Olay, pazar günü saat 13.00 sıralarında Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. C.Ü., E.Ü., O.Ü. ile husumetli oldukları B.Ç., Ç.Ç., A.Ç., M.Ç., S.Ç., ve N.U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ç. ile Ç.Ç. av tüfeğiyle ateş ederek C.Ü., E.Ü. ve O.Ü.'yü yaraladı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu B.Ç., Ç.Ç., A.Ç., M.Ç., S.Ç., ve N.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. tutuklandı, M.Ç., S.Ç. ve N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

Husumetli gruplar Çatıştı! Kandıra’da kan aktı

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