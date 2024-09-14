Husumetli iki ailenin kavgasında kan aktı: Bir kişi öldü

Niğde'nin Çiftlik ilçlesine bağlı Asmasız mahallesinde husumetli ailelerin kavgasında kan aktı.

İddiaya göre; S.A. ile İ.D. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.D., S. A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından, İ.D. ise hayatını kaybeden S.A.'nın yakınları tarafından darp edildi. Sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken İ.D.'yi ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis bölgede güvenlik tedbiri aldı.