Husumetli komşuların kavgasında anne ile oğlu yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Isparta'da öğle saatlerinde Fahri Ersoy (67) ismindeki şüpheli, aralarında husumet olan komşusu Göfer Eryılmaz (57) ile oğlu Ali Eryılmaz'ı (15) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Isparta'da bir kişi husumetli olduğu komşuları anne ile oğlunu pompalı tüfekle vurdu.

Olay saat 15.00 sıralarında Yayla Mahallesi 1605 sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşular Fahri Ersoy ile Göfer Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Göfer Eryılmaz baş ve göğsünden, olay yerinde bulunan oğlu Ali Eryılmaz da sağ kolundan yaralandı.

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Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı Göfer Eryılmaz'ı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

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Ali Eryılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fahri Ersoy olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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