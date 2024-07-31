Husumetlilerini öldürüp intihar etti

Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Süleyman Özbek isimli şahıs, husumetli olduğu Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar isimli şahıslarla çözüm yolu bulmak için buluştu. Ortam bir anda gerilince Süleyman Özbek belindeki tabancasını çekerek ateşledi. Husumetlilerini vuran Özbek kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.

Çatışmanın çıktığı yere yakın bir noktada bulunan Süleyman Özbek isimli şahsın kardeşi S.G. de bacağından yaralandı. Şahıslardan Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar hastaneye intikal ettirilirken, Süleyman Özbek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.