Husumetlisi tarafından balkonda silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Husumetlisi tarafından balkonda silahlı saldırıya uğradı

Kayseri'de B.F. evinin balkonunda sırada husumetlisi İ.A.’nın silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerindeki binanın 3’üncü katında meydana geldi.

husumetlisi-tarafindan-balkonda-silahli-536976-159080.jpg

İddiaya göre, İ.A., daha önce aralarında husumet bulunan B.F.’nin yaşadığı evin önüne gelerek, balkona pompalı tüfekle ateş etti.

husumetlisi-tarafindan-balkonda-silahli-536983-159080.jpg

Bu sırada balkonda bulunan B.F., koluna isabet eden saçma ile yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan İ.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama
Büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama
Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki
Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki
Ankara'da 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!
Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı