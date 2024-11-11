Husumetlisi tüfekle vurdu

Olay, saat 03.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi yakınlarında meydana geldi. H.İ.E. konuşmak için otomobille husumetli olduğu A.K.'nin evine gitti. H.İ.E., A.K.'den dışarıya çıkmasını istedi. A.K. ise evdeki tüfekle dışarıya çıkıp, önce havaya ardından H.İ.E.'ye ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden H.İ.E., geldiği otomobilin arkasına saklandı ardından yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.İ.E., ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.İ.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.