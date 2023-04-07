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Husumetlisine ateş ederken müşterileri de vurdu

Şanlıurfa’da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki kişi çay ocağında kavga etti. Çıkan iki müşteri yaralandı. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:40
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Husumetlisine vurmak isterken müşterileri de yaraladı

Husumetlisine ateş ederken müşterileri de vurdu
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’da çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Cezaevinden yaklaşık 10 gün önce çıktığı öğrenilen Doğan K., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan Y. ile yolda karşılaşıp kavga etti. Araya girenlerin kavgayı ayırmasının ardından bölgeden ayrılan Doğan K., pompalı tüfek alarak arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte geri döndü.

Husumetlisi Gökhan Y.’nin oturduğu çay ocağına 3 el ateş eden Doğan K., arkadaşıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken saldırıda Gökhan Y. ile birlikte çay ocağında oturan müşteriler Müslüm G. ve Hasan H. de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yoldan geçen Mahalle Muhtarı Muhtarı Mehmet C.’nin aracının da isabet aldığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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