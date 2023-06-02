Husumetlisini bıçaklayarak katletti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu sabah saatlerinde 49 yaşındaki Lütfü Gök, husumetlisi Mehmet A.'yı bıçaklayarak katletti.

Husumetlisini bıçaklayarak katletti

(DHA) Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Üniversiteler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

Daha önceden aralarında husumet bulanan Mehmet A. ve Lütfü Gök, konuşmak için kafede buluştu.

Konuşma tartışmaya dönünce ikili kafenin dışına çıkıp kavga etmeye başladı. Mehmet A., Lütfü Gök'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gök, kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet A. ise polise teslim oldu.

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