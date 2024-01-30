Husumetlisini kafede bıçakla yaraladı

Kaynak: İHA
Husumetlisini kafede bıçakla yaraladı
Denizli’de kafede oturduğu esnada, husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, M.Ö., isimli şahıs, husumetlisi U.A.’nın bir kafede oturduğunu fark etti ve yanına gitti. Yanındaki bıçakla, bir anda U.A.’ya saldıran şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.A.’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, daha sonra U.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen M.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan, elinden yaralanan U.A.’nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Aralarında husumet bulunan 2 şahsın da 18 yaşından küçük olduğu belirlendi ve aralarındaki husumetin öncelere dayandığı iletildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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