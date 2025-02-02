Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: DHA
Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Tokat'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları kişileri çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurdu.

Tokat'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

pompalii.jpgOlay, saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı. Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.'ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.'yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.'yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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