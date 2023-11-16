Husumetlisini silahla vuran şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen Y.U.’nun başından ve göğsünden vurulması olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Husumetlisini silahla vuran şahıs tutuklandı

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü Ovaeymir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. isimli şahıs husumetli oldukları öğrenilen M.S. tarafından başından ve göğsünden silahla vuruldu. Olayda Y.U. ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Y.U.’yu vuran M.S. ile olayla ilgili olduğu tespit edilen T.S., T.M., M.S. ve Y.S. isimli 4 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

aw078055-01.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheliden M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler T.S., T.M., M.S. ve Y.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

aw078055-02.jpg

Öne Çıkanlar
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kayıp kadın, evinin 5 kilometre ilerisinde bulundu Gündem
Kayıp kadın, evinin 5 kilometre ilerisinde bulundu
Konyaspor'un gerçek borcu kalp krizi geçirtecek cinsten! Recep Çınar 'Kimseyi kandırmayın' diyerek açıkladı Spor
Konyaspor'un gerçek borcu kalp krizi geçirtecek cinsten! Recep Çınar 'Kimseyi kandırmayın' diyerek açıkladı
Online YDS Kursu İle YDS Sınavına Hazırlanın! Yaşam
Online YDS Kursu İle YDS Sınavına Hazırlanın!
Fettah Can AVM'de çocuklarıyla maç yaptı Magazin
Fettah Can AVM'de çocuklarıyla maç yaptı
Com.tr Domain Nedir? .Com.tr Alan Adı Alma İşlemleri Teknoloji
Com.tr Domain Nedir? .Com.tr Alan Adı Alma İşlemleri
İsveç’in NATO üyeliği görüşmelerinde Bakan yardımcısından dikkat çeken sözler Gündem
İsveç’in NATO üyeliği görüşmelerinde Bakan yardımcısından dikkat çeken sözler
Çorum maçından 35 bin TL kazandılar Spor
Çorum maçından 35 bin TL kazandılar