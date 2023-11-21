Husumetlilerini av tüfeğiyle vuran şahıs yakalandı

Husumetlilerinden birini öldüren, diğerini yaralayan Furkan Gül isimli şahıs olayın ardından kaçmıştı.

Ekipler tarafından Üzümören Kasabası ve Pazar ilçesinde aranan Furkan Gül, Pazar ilçesi mevkiinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören Kasabası'nda yaşandı. İki aile arasında mera tartışması nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunuyordu. Furkan Gül (23) isimli şahıs husumetlisi olan Şaban Yazar (35) ve E.Y. (38) isimli şahısları Üzümören Kasabası'nda av tüfeğiyle vurdu.

Kasabada farklı mekanlarda vurduğu husumetlilerinden Şaban Yazar (35) ve E.Y. yaralandı.

Olay yerlerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kasabaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Şaban Yazar ve E.Y. Pazar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Şaban Yazar hayatını kaybetti. E.Y. isimli şahıs ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.