Husumetlisini sokağın ortasında vurdu

Silahla yaralama olayı Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Cami civarında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre E.İ. ile aralarında sorun olduğu aktarılan akrabası A.M. sokakta karşılaştı. E.İ. ruhsatsız tabanca ile A.M.’yi bacağından vurarak yaraladı.

Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye çağrılan sağlık ekipleri silahla vurulan A.M.’yi ambulansla hastaneye kaldırırken E.İ. ise silahıyla polis merkezine teslim oldu.

Sorgulama işlemlerinin ardından şüpheli E. İ. adli makamlara sevk edildi. Vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.