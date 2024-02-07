Husumetlisini sokağın ortasında vurdu

Kaynak: İHA
Husumetlisini sokağın ortasında vurdu
Düzce’de akrabasını sokağın ortasında vurarak yaralayan kişi polis merkezine teslim oldu. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Vurulma anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı

Silahla yaralama olayı Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Cami civarında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre E.İ. ile aralarında sorun olduğu aktarılan akrabası A.M. sokakta karşılaştı. E.İ. ruhsatsız tabanca ile A.M.’yi bacağından vurarak yaraladı.

Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye çağrılan sağlık ekipleri silahla vurulan A.M.’yi ambulansla hastaneye kaldırırken E.İ. ise silahıyla polis merkezine teslim oldu.

Sorgulama işlemlerinin ardından şüpheli E. İ. adli makamlara sevk edildi. Vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

aw137030-02.jpg

aw137030-03.jpg

aw137030-04.jpg

aw137030-05.jpg

aw137030-06.jpg

Son Haberler
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı Dünya
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu Spor
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı? Magazin
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı Ekonomi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz' Gündem
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı Gündem
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı