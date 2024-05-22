Husumetlisini tabancayla 13 yerinden vurarak öldürdü

Gülsan Sanayi Sitesi 46’ncı sokakta gerçekleşen saldırıda, Cerrah'ın vücuduna 13 mermi isabet ettiği tespit edildi.

İddiaya göre, çay ocağında bulunan Cerrah, S.T.'nin silahlı saldırısına maruz kaldı. S.T. kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Cerrah ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, S.T.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.