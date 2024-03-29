Husumetlisinin minibüsünü kaçırdı gasptan tutuklandı

Olay, İlkadım’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Mustafa Sefa Kuyumcu, borç meselesi nedeniyle düşman olduğu T.E.'yi İstiklal Caddesi’nde minibüs kullanırken fark etti ve yoğun trafikte onu yakasından tutarak araçtan indirdi. Direksiyona geçen Kuyumcu, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra minibüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi önüne park etti. Polis, şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mustafa Sefa Kuyumcu’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlı, gasp suçundan tutuklandı.