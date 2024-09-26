Huzurevlerinde halen bakanlığın geri adım attığı iddia edilen yüzde 370 zamlı ücret talep ediliyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evlerine yüzde 370 zam yaptı. Zamla beraber 3 bin 346 TL olan 1+1 odaların fiyatları 15 bin 729’a fırladı. Gelen tepkiler sonrası ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, bakanlığın zam oranını azaltmayı gündemine aldığını açıkladı.

3 BİN TL’DEN 15 BİN TL’YE FIRLADI

Bakanlığın geri adım atacağı öne sürülmesine rağmen Düzce'deki huzurevinde halen emeklilerden fahiş zamlı fiyatlardan ödeme alındığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay 1+1 oda için 3 bin 346 TL ücret ödeyen emekliden ücreti 15 bin 729 TL’ye tamamlaması için 12 bin 383 TL ücret alındı. Ekim ayı ödemeleri geldiğinde ise emekliden 15 bin 729 TL ödeme yapması istendi.

17 BİN TL MAAŞ, 15 BİN TL ODA ÜCRETİ

17 bin TL emekli maaşı aldığını belirten emekli Y.S, “Bakanlık fahiş oranda zam yaptı. 1+1’lerin fiyatı 15 bin 729 TL’ye çıktı. 2+1’lerin fiyatı 8 bin 750 TL, 3+1’lerin fiyatı ise 4 bin 100 TL. Ben 17 bin TL maaş alıyorum. Gel de geçin. Bakanlığın geri adım attığına yönelik haber yaptılar ancak bizden yine zamlı ücret talep edildi. Elimize kalan 2 bin TL ile ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.