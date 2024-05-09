Huzurlarınızda dünyanın en seksi büyükannesi

Kaynak: Haber Merkezi
Huzurlarınızda dünyanın en seksi büyükannesi
Fenomen güzel kariyerini değiştirdi.

Instagram’da paylaştığı birbirinden farklı fotoğraflar sayesinde ‘Dünyanın en seksi büyükannesi’ unvanına sahip olan Gina Stewart, kariyerini değiştirdi! 53 yaşındaki anneanne müzik dünyasına adım atarak hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

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'Dünyanın en seksi anneannesi' lakabıyla bilinen Gina Stewart, alışılmadık güzelliği ve dinç görünümü ile zamana meydan okuyor.

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Yüzbinlerce takipçisi olan Avustralyalı model Stewart, haberi Instagram hesabından duyurdu: Harika haberler. Bugün ilk single'ımı yayınladığım için resmen müzisyenim ve şimdi Spotify, Apple Music, You tube music, Amazon'da canlı yayında. Yaklaşan albümüm "Luxury Mansion"dan "She will Thrive" 8 parçadan sadece biri. Yaklaşan Albüm için bizi izlemeye devam edin. The Luxury Mansion Record Label tarafından üretildi. Müzik stilim elektrikli, disko, enstrümantal ve piyano ile tekno rock pop, melodik akılda kalıcı bir stil. 2020'lerin havası olan 80'lerin tarzında şarkılardan ilham alıyorum.

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Cesur pozlarıyla gündem olan 4 çocuk annesi Stewart, takipçilerine cinsellik ve sağlık konularında tüyolar da veriyor.

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Avusturalyalı model, paylaşımlarında 'genç bir sevgili' aradığını söylemeyi de ihmal etmiyor.

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Seksi anneanne, torunuyla fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşıyor.

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