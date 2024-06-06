Huzurlu Yaylası’nda hasat başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Huzurlu Yaylası’nda hasat başladı

Endemik özellikleriyle yayla turizmine kazandırılması hedeflenen İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası’nda yayla çileği hasadı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Çeber, eşsiz doğası ve endemik bitki zenginliği ile tanınan, Akdeniz içerisinde Karadeniz ikliminin yaşandığı 1.500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda çiftçilerle buluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ve Tarım İl Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen proje kapsamında yayla çileği hasadına katılan Başkan Şahin ve Vali Çeber, çiftçilerle tarlada keyifli anlar geçirdi.

PROJENİN AMACI: İHRACAT

Başkan Şahin, mazot, malzemeler, sulama sistemleri, gübre ve fide gibi ihtiyaçların karşılandığı, ayrıca eğitimlerin verildiği projeden yararlanan çiftçilerin, bölgenin çilek üssü haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Kadınların çilek üretimi üzerinden kooperatifleşmesi için adımlar atıldığını söyleyen Şahin, yeni hedeflerinin yayla çileğinin ticarete kazandırılması ve ihracat olduğunu açıkladı.

ÇİFTÇİLERLE BİREBİR İLETİŞİM

Hasat etkinliği sırasında çiftçilerle sohbet eden Başkan Şahin, projenin önemine vurgu yaparak, desteklerle bölge ekonomisinin canlanacağını ve çiftçilerin daha fazla kazanç elde edeceğini ifade etti. Çiftçiler, sağlanan destekler ve eğitimler sayesinde verimliliklerinin arttığını ve ürün kalitesinin yükseldiğini dile getirdi.

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