Huzursuz bağırsak sendromu kırmızı alarm veriyor! Uzmanlar tedavi seçeneklerini değerlendiriyor...

Huzursuz Bağırsak Sendromu (İBS), sindirim sistemiyle ilgili yaygın bir hastalık olarak giderek daha fazla kişiyi etkiliyor. Birçok kişi, karın ağrıları, şişkinlik, gaz, ishal ya da kabızlık gibi rahatsız edici belirtilerle karşılaşırken, bu hastalık modern tıbbın da dikkatle üzerinde durduğu bir konu haline gelmiş durumda.

İBS NEDİR?

Huzursuz Bağırsak Sendromu, bağırsak hareketlerinin anormalleşmesiyle ortaya çıkan ve genellikle uzun süre devam eden karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal ya da kabızlık gibi belirtilerle karakterize edilen bir sindirim sistemi bozukluğu. Her yaştan bireyi etkileyebilecek bu hastalık, genellikle stres ve yaşam tarzı faktörleriyle ilişkilendirilse de, çeşitli genetik, çevresel ve psikolojik etmenler de hastalığın gelişiminde rol oynayabilir.

İBS'NİN YAYGINLIĞI ARTIYOR: YÜZDE 30-40'I İBS HASTA

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, Huzursuz Bağırsak Sendromu'nun toplumda giderek daha fazla görüldüğü ortaya çıkmakta.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Kucuk, bu konuda şunları belirtiyor:

"Gastroenteroloji polikliniklerine başvuran hastaların neredeyse %30-40'ı İBS hastaları. Bu hastalık, günlük yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir durum. Özellikle karın ağrıları, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, hastaların yaşamını zorlaştırabiliyor."

İBS’NİN NEDENLERİ: STRES VE BESLENME ETKİSİ

İBS'nin kesin nedeni henüz bilinmemekle birlikte, uzmanlar hastalığın gelişiminde birden fazla faktörün etkili olabileceğini belirtiyorlar.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Selin Arıkan, "İBS'nin gelişmesinde genetik yatkınlık, sindirim sistemindeki anormallikler, stres, anksiyete ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. Stresli bir yaşam tarzı, yanlış beslenme alışkanlıkları ve bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlik, bu hastalığın gelişimini hızlandırabilir" diye belirtiyor.

İBS TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

Huzursuz Bağırsak Sendromu'nun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, doğru tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilebileceğini vurguluyor.

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Güzel, "İBS hastalığı tedavi edilebilir. Ancak tedavi, her hasta için kişiselleştirilmelidir. Beslenme düzeni, ilaç tedavileri, probiyotikler ve psikolojik destek gibi çeşitli tedavi yöntemleri ile hastaların semptomları yönetilebilir. Ayrıca, hastaların stresle başa çıkabilme becerilerini artırmak da tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır" dedi.

İBS İÇİN ÖNERİLEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

İBS tedavisinde genellikle multidisipliner bir yaklaşım benimsenmekte.

Uzmanlar, tedavinin hastanın belirtilerine ve şikayetlerine göre şekillendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Aşağıda İBS tedavisi için en yaygın kullanılan yöntemler yer almakta:

1. Diyet Değişiklikleri: İBS hastalarının beslenme alışkanlıkları, tedavi sürecinin en önemli kısmını oluşturur.

Prof. Dr. İsmail Kucuk, "Yüksek lifli gıdalardan kaçınmak, gaz yapıcı besinleri sınırlamak ve düşük FODMAP diyeti gibi özel diyetlerle hastaların semptomları kontrol altına alınabilir" diyor.

FODMAP, sindirim sistemi tarafından kolayca emilemeyen karbonhidratları ifade eder ve bu tür besinler İBS'yi tetikleyebilir.

2. İlaç Tedavileri: İBS'nin belirtilerine bağlı olarak, hastalara çeşitli ilaçlar önerilebilir.

Dr. Selin Arıkan, "İshal ve kabızlık gibi semptomlar için özel ilaçlar, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ağrı kesici ilaçlar ve antispazmodikler, karın ağrılarını hafifletebilir" diye belirtiyor.

3. Psikolojik Destek: Stresin İBS'yi tetikleyebileceği ve hastalığın semptomlarını artırabileceği göz önüne alındığında, psikolojik destek de tedavi sürecinin bir parçası olabilir.

Prof. Dr. Hakan Güzel, "Bireysel terapi ve bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler, stresle başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir" diyor.

4. Probiyotik Kullanımı: Bağırsak florasında dengenin sağlanması, İBS tedavisinde önemli bir yer tutmakta. Probiyotikler, bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri artırarak, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.

İBS'DEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, İBS'nin tedavisinin yanı sıra, hastalığın önlenmesi için de bazı önemli adımlar öneriyorlar.

Dr. Selin Arıkan, "Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamak, yeterli uyku almak ve stres yönetimi tekniklerini öğrenmek, İBS'nin önlenmesinde önemli rol oynar" dedi.

Prof. Dr. Hakan Güzel ise, "Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle İBS'nin semptomları kontrol altına alınabilir. Hastaların yaşam tarzı değişikliklerine uyum göstermesi, tedavi sürecinin başarısını artıracaktır" şeklinde ekledi.

Huzursuz Bağırsak Sendromu (İBS), giderek daha fazla kişiyi etkileyen bir hastalık haline geldi.

Ancak uzmanlar, İBS'nin tedavi edilebilir olduğunu ve doğru tedavi yöntemleriyle semptomların kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Beslenme alışkanlıkları, ilaç tedavisi, psikolojik destek ve probiyotikler gibi çeşitli yöntemlerle İBS'li bireyler, sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.

Hastaların erken teşhisle tedaviye başlaması, yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.