Hyundai efsane 2 modeli artık üretmeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Hyundai efsane 2 modeli artık üretmeyecek
Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai 2 modelin üretimine son verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada N serisi modellerin elektrikli alternatifi olması nedeniyle üretilmeyeceğini duyurdu.

Hyundai’nin standart araçlarından daha performanslı olan N serisindeki modellerin üretimi tamamen sonlanacak.

Hyundai, i20 N modelinin i30 N ile birlikte üretiminin sonlanacağını resmen duyurdu. Bunun nedeni ise otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin olması.

Şirket, şubat ayından itibaren bu modellerin artık üretilmeyeceğini duyurdu.

Avrupa pazarı için üretimi sonlanacak i20 N ve i30 N modellerine Ioniq 5 N modeli alternatif olacak. Ayrıca yolda olan Ioniq 6'nin da bir N modeli ile geleceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı: "2035 yılına kadar müşterilerimize sıfır emisyonlu bir ürün yelpazesi sunmak istiyoruz. 2045 yılına geldiğimizde ise yüzde 100 karbon nötr olma hedefimiz var.

Bu nedenle, içten yanmalı N modellerinin üretimi şubat ayından itibaren Avrupa pazarı için durduruldu."

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