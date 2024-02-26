Hyundai efsane 2 modeli artık üretmeyecek

Hyundai’nin standart araçlarından daha performanslı olan N serisindeki modellerin üretimi tamamen sonlanacak.



Hyundai, i20 N modelinin i30 N ile birlikte üretiminin sonlanacağını resmen duyurdu. Bunun nedeni ise otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin olması.

Şirket, şubat ayından itibaren bu modellerin artık üretilmeyeceğini duyurdu.

Avrupa pazarı için üretimi sonlanacak i20 N ve i30 N modellerine Ioniq 5 N modeli alternatif olacak. Ayrıca yolda olan Ioniq 6'nin da bir N modeli ile geleceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı: "2035 yılına kadar müşterilerimize sıfır emisyonlu bir ürün yelpazesi sunmak istiyoruz. 2045 yılına geldiğimizde ise yüzde 100 karbon nötr olma hedefimiz var.

Bu nedenle, içten yanmalı N modellerinin üretimi şubat ayından itibaren Avrupa pazarı için durduruldu."