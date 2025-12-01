Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentinin yeni elektrikli modeli INSTER ürün gamını genişletiyor. Mayıs ayında satışa çıkan INSTER Advance versiyonunun ardından marka şimdi de daha dinamik bir karaktere sahip INSTER Dynamic donanımını pazara sundu.

Yeni versiyon; 327 kilometreye ulaşan WLTP menzili, 30 dakikada %10-%80 hızlı şarj süresi ve yenilenmiş tasarım detayları ile segmentteki rekabeti kızıştırıyor. Hyundai INSTER Dynamic fiyatı 1.399.000 TL olarak açıklandı.

INSTER Dynamic versiyonu, kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) ile güçlendirilmiş durumda. Otomobil, yaklaşık 97 PS (71,1 kW) güç ve 147 Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre, araç 0’dan 100 km/s hıza 11,7 saniyede ulaşıyor ve maksimum 140 km/s hıza çıkabiliyor.