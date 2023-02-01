Halil Konakçı Allah adına konuşuyor: Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek

Sözde imam Halil Konakçı'nın geçen yıl yaptığı bir konuşmasıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Konakçı, Allah'ın cennette Hz. Muhammed ile Hz. Meryem'i nikahlandıracağını iddia etti.

Hz. Meryem’in Müslümanların annesi olduğunu ifade eden Konakçı, “Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak” ifadelerini kullandı.

Konakçı'nın bu cümleleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri yağmuruna tutuldu.

Konakçı, daha önceden sabah namazında hoparlörle vaaz verdiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından polise şikayet edilerek gündeme gelmişti.

"PEYGAMBERLER DIŞINDA HİÇBİR İNSAN GELECEKTEN HABER VEREMEZ"

Din İşleri Yüksek Kurulu Mütaalaları Mutalaa Yılı: 2015 - Mutalaa No: 2'de Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle diyor:

İslam inancına göre, Yüce Allah tarafından kendilerine bilgi verilen peygamberler dışında hiçbir insan gelecekten haber veremez.

Dindeki konumu, derecesi, bilgisi ne düzeyde olursa olsun herhangi bir kişiye gayb alanı kapalıdır.

Akıl ve duyular yanında bâtınî hislerle de bilinemeyen şey demek olan gayb, sadece Yüce Allah’ın bildiği bir alandır.

Birçok âyet-i kerime ve hadis-i şerif bu gerçeği vurgulu bir tarzda ifade eder:

“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun (Allah’ın) katındadır. Onları ancak o bilir…” (En’âm 6/59);

“De ki: “Gayb ancak Allah’ındır…” (Yûnus 10/20);

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür…..” (Hûd 11/123)