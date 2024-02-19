Kütahya’da tefeci operasyonu. 9 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. yakalanarak gözaltına alındı.

500 BİN TL DEĞERİNDE İPOTEK BELGESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli kişilerin evlerinde yapılan detaylı aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerindeki 11 adet senet ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.